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Постоянни аварии пред блок в столичния квартал „Мусагеница“

Постоянни аварии пред блок в столичния квартал „Мусагеница“

Жителите се притесняват за безопасността си

Заради авария в столичния квартал „Мусагеница“ тротоарът е блокиран вече близо два месеца и принуждава пешеходците да слизат на пътното платно.

Жителите се притесняват за безопасността си и какво ще се случи, когато започнат дъждовете. През април имаше подобен проблем в квартала, който бе отстранен. Сега отново има изкоп, предава БТВ.

"Газим в кал, когато завали. Жена ми с количката обикаля около колите“, каза един от живущите в блок 98.

След април го оправиха. След това пак го разкопаха. По мои прогнози пак ще го копаят“, допълни друг от съседите.

От "Топлофикация София" посочиха, че аварията при бл. 98, вх. Ж в ж.к. „Мусагеница“ е нова и не е свързана с аварията от месец април. Тя е регистрирана на 26 юни 2026 г. и е отстранена от аварийния екип.

При извършването на строително-монтажните дейности е засегнат водосток на сградата.

След отстраняването на аварията изкопът е обезопасен, а към фирмата подизпълнител е възложено възстановяването на водостока. При последваща проверка е установено, че възстановяването му не е изпълнено коректно, поради което е предявена рекламация и е изискано отстраняването на констатираните нередности. Именно необходимостта от тази корекция е причината изкопът към момента да не бъде запълнен.

След коректното възстановяване на водостока, изкопът ще бъде запълнен и ще бъде възстановена вертикалната планировка на терена. Фирмата подизпълнител е поела ангажимент необходимите дейности да бъдат приключени в рамките на следващата седмица, допълват от дружеството.

 

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