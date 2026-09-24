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МВР разследва полицай от Бяла за нарушаване на етичните правила

МВР разследва полицай от Бяла за нарушаване на етичните правила

Полицаят използвал служебната карта в ситуация, в която не е изпълнявал служебните си задължения

МВР от половин година разследва полицай от Русенско за нарушение на Етичния кодекс.

Става дума за ситуация, запечатана от охранителни камери в град Бяла, на която се вижда как шефът на „Криминална полиция“ в града Николай Янков нарушава правилата за движение по пътищата и се държи грубо към гражданин. На полицая е съставен акт и е издадено наказателно постановление, като по информация на адвоката на потърпевшия - Янков е платил глоба от 50 лева. Дисциплинарната проверка обаче все още не е приключила, предава НОВА.

Адвокат Пламен Георгиев обясни какво е било и нарушението на униформения, което е било заснето от охранителни камери, чийто запис беше предоставен на телевизията от потърпевшия гражданин. 

Защитникът обясни как е възникнала конфликтната ситуация на кръстовище в Бяла, разположено на централна улица в града. По думите му автомобилът на полицая е предприел маневра за заобикаляне, без да пропусне останалите участници в движението.

Той идва от кръстовището, като не спазва задължителните указания, които са в Закона за движението по пътищата. Вижда се на клипа, че минута и половина стои, като пречи на другите участници в движението да се движат“, заяви Георгиев.

След това полицаят се легитимира със служебната си карта и започва да обяснява на останалите участници в движението кой има предимство. Според адвоката използването на служебната карта в тази ситуация е проблематично.

Има една инструкция за издаването и използването на служебните карти в МВР, в която изрично пише, че полицаите използват служебните карти, за да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения. А тук изпълнение на служебни задължения няма“, коментира Павел Георгиев.

За случая е уведомен министърът на вътрешните работи.

От МВР са потвърдили, че по случая е образувана дисциплинарна проверка и производство. Към момента то все още не е приключило.

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