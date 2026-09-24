МВР разследва полицай от Бяла за нарушаване на етичните правила

МВР от половин година разследва полицай от Русенско за нарушение на Етичния кодекс.

Става дума за ситуация, запечатана от охранителни камери в град Бяла, на която се вижда как шефът на „Криминална полиция“ в града Николай Янков нарушава правилата за движение по пътищата и се държи грубо към гражданин. На полицая е съставен акт и е издадено наказателно постановление, като по информация на адвоката на потърпевшия - Янков е платил глоба от 50 лева. Дисциплинарната проверка обаче все още не е приключила, предава НОВА.

Адвокат Пламен Георгиев обясни какво е било и нарушението на униформения, което е било заснето от охранителни камери, чийто запис беше предоставен на телевизията от потърпевшия гражданин.

Защитникът обясни как е възникнала конфликтната ситуация на кръстовище в Бяла, разположено на централна улица в града. По думите му автомобилът на полицая е предприел маневра за заобикаляне, без да пропусне останалите участници в движението.

„Той идва от кръстовището, като не спазва задължителните указания, които са в Закона за движението по пътищата. Вижда се на клипа, че минута и половина стои, като пречи на другите участници в движението да се движат“, заяви Георгиев.

След това полицаят се легитимира със служебната си карта и започва да обяснява на останалите участници в движението кой има предимство. Според адвоката използването на служебната карта в тази ситуация е проблематично.

„Има една инструкция за издаването и използването на служебните карти в МВР, в която изрично пише, че полицаите използват служебните карти, за да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения. А тук изпълнение на служебни задължения няма“, коментира Павел Георгиев.

За случая е уведомен министърът на вътрешните работи.

От МВР са потвърдили, че по случая е образувана дисциплинарна проверка и производство. Към момента то все още не е приключило.