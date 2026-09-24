Андрий Сибига обсъди с Абас Арагчи поддържане на ниско ниво на напрежение

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви в сряда вечерта, че е обсъдил с иранския си колега Абас Арагчи начини да се поддържа ниско ниво на напрежението, предаде Ройтерс.

Сибига написа в социалната платформа Екс, че срещата в кулоарите на течащата 81-ва годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк е била продължение на телефонен разговор, състоял се през юли тази година.

В продължаващата над 4 години и половина война, водена от Русия, Украйна е подложена постоянно на атаки с проектирани в Иран дронове, посочва Ройтерс. През това време Киев разработи технологии за противодействие на тези безпилотни летателни апарати, като дори предложи помощта си на страните от Персийския залив, атакувани от Техеран.

"Дипломацията е за това, за да има директен разговор, дори и при предизвикателни обстоятелства", заяви Сибига в Екс. "Фокусът на нашия разговор бе предприемане на стъпки и от двете страни за избягване на по-нататъшно изостряне на напрежението между нашите държави. Съгласихме се, че трябва да държим отворени съществуващите линии на комуникация", допълни украинският първи дипломат.

От друга страна, на заседание на Съвета за сигурност на ООН Сибига заяви, че Украйна е готова на пълно прекратяване на огъня, но Русия налага вето на мира, предаде Укринформ. Заседанието бе по темата “Поддържането на мира и сигурността в Украйна".

“Много речи се държаха в този Съвет за сигурност. Много правилни думи бяха казани. Но войната се проточва. Не искам аз да държа още една реч, която няма да спре войната. Стига толкова речи. Стига толкова неизпълнени обещания. Стига толкова имитации на дипломация. Тази война трябва да приключи. Украйна е готова да спре сега - не по-късно. Готови сме на пълно и безусловно прекратяване на огъня", заяви Сибига.

"Само една държава блокира края на военните действия. И това е самият агресор. Русия налага вето не просто на прекратяването на огъня. Русия налага вето на мира", посочи украинският външен министър.