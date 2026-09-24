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Лондон: Светът знае, че Русия търпи провал във войната в Украйна

Лондон: Светът знае, че Русия търпи провал във войната в Украйна
AP/БТА

Външният министър на Великобритания призова Москва да седне на масата на преговорите

Светът знае, че Русия "търпи провал в тази война" в Украйна, заяви пред Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Организацията на обединените нации в Ню Йорк външният министър на Великобритания Ед Милибанд, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Той отбеляза, че е време руските министри да кажат на президента Владимир Путин истината и "да се спре кръвопролитието".

Той призова Москва да седне на масата на преговорите и добави, че Великобритания няма да се разколебае в ангажираността си с подкрепата за Киев.

"Преди четири години Путин очакваше поддръжниците на Украйна да се огънат, но ние сме твърди като скала в подкрепата си", заяви Милибанд от трибуната на ООН, предава БТА.

"Преди четири години Путин вярваше, че времето работи в полза на Русия, но придвижването на руските войски е в застой, а броят на убитите и ранените руски военнослужещи надхвърли един милион и половина", продължи той.

"На всичкото отгоре руската икономика страда, докато последиците от решенията на Путин се трупат, а санкциите лишават военната машина на Кремъл от приходи. Казвам на руския представител: Време е министрите да кажат истината на президента Путин. Светът знае, че Русия търпи провал в тази война. Руският народ го усеща, а и министрите го знаят. Те трябва да кажат на президента Путин да сложи край на кръвопролитията. И нека заявя следната истина: ангажиментът на Обединеното кралство няма да отслабне. Ангажиментът на нашите съюзници няма да отслабне. Ние сме до Украйна сега. Ще бъдем до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, посочи британският външен министър в Ню Йорк.

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