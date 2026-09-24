Костадинов: Чухме гласа и на нашите симпатизанти, и на хората, които са неутрални към политическата обстановка

Ние чухме гласа на нашите симпатизанти, както и на хората, които или не гласуват или са неутрални към политическата обстановка в страната, заяви пред НОВА кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Какво е нашето мнение е ясно, но какво мислят останалата част от българите - това няма как да го знаем и това е най-големият дефицит на българската политика, че никога не се питат хората освен преди избори", каза Костадинов.

Той добави, че всъщност е "един от малкото без журналистически опит в тази кандидат-президентска кампания".

По отношение на възгледите във външната политика Костадинов посочи, че те нямат нищо общо с възгледите на президента Илияна Йотова.

"Ние не сме променяли никога, дори за секунда нашите виждания, никога не сме променяли нашите каузи", изтъкна Костадинов.

"Ние отстояваме българския национален интерес", посочи той.

"Политика би трябвало да се води отговорно, а не чрез мишкуване и криене", каза кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин.