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Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания
БТА

В надпреварата за „Дондудов“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки

Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България.

В надпреварата за „Дондудов“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.

Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември.

След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите.

Номерата в бюлетината:
№ 15 – Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев
№ 27 – Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов
№  7 – Нако Стефанов и Нина Ламбова
№  6 - Камен Тасков и Галя Иванова
№ 13 – Борис Анзов и Бранимир Мичев
№ 17 – Радостин Василев и Красимир Манов
№  8 – Методи Бъчваров и Ленин Станоев
№ 12 – Александър Томов и Сергей Инджов
№ 21 – Волен Сидеров и Славчо Велков
№ 19 – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева
№ 10 – Мария Колева и Валери Велковски
№  26 – Боян Станков-Расате и Йордан Манасиев
№ 20 – Величка Георгиева и Росен Иванов
№ 23 – Искра Недева и Стоян Георгиев
№ 3 – Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков
№ 22 – Николай Ненчев и Цвета Кирилова
№ 16 – Иво Лулчев и Стефан Попов
№ 24 – Пламен Пасков и Светозар Съев
№ 5 – Йордан Малджански и Валентин Христов
№ 25 – Илияна Йотова и Кирил Вълчев
№ 4  – Андрей Гюров и Георги Кандев
№ 9 – Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев
№ 1 – Георги Димов и Димитър Шивиков
№ 2  – Росен Миленов и Иван Иванов
№ 11– Костадин Костадинов и Петър Волгин
№ 18 – Иван Христанов и Стоянка Черкезова
№ 14 – Румяна Ченалова и Георги Георгиев

Жребият се проведе публично в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1.

На него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.

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