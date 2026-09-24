Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България.



В надпреварата за „Дондудов“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.

Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември.

След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите.

Номерата в бюлетината:

№ 15 – Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев

№ 27 – Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов

№ 7 – Нако Стефанов и Нина Ламбова

№ 6 - Камен Тасков и Галя Иванова

№ 13 – Борис Анзов и Бранимир Мичев

№ 17 – Радостин Василев и Красимир Манов

№ 8 – Методи Бъчваров и Ленин Станоев

№ 12 – Александър Томов и Сергей Инджов

№ 21 – Волен Сидеров и Славчо Велков

№ 19 – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

№ 10 – Мария Колева и Валери Велковски

№ 26 – Боян Станков-Расате и Йордан Манасиев

№ 20 – Величка Георгиева и Росен Иванов

№ 23 – Искра Недева и Стоян Георгиев

№ 3 – Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков

№ 22 – Николай Ненчев и Цвета Кирилова

№ 16 – Иво Лулчев и Стефан Попов

№ 24 – Пламен Пасков и Светозар Съев

№ 5 – Йордан Малджански и Валентин Христов

№ 25 – Илияна Йотова и Кирил Вълчев

№ 4 – Андрей Гюров и Георги Кандев

№ 9 – Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев

№ 1 – Георги Димов и Димитър Шивиков

№ 2 – Росен Миленов и Иван Иванов

№ 11– Костадин Костадинов и Петър Волгин

№ 18 – Иван Христанов и Стоянка Черкезова

№ 14 – Румяна Ченалова и Георги Георгиев

Жребият се проведе публично в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1.

На него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.