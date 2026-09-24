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Има съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“ край Хисаря

Има съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“ край Хисаря
БТА

Заради усложнената обстановка вчера областният управител задейства системата BG-Alert, а обитателите на зоната бяха евакуирани

"Все още има тлеене на отделни места, но навсякъде по периметъра на вилна зона "Отдих" край хисарското село Михилци огънят е потушен. В момента четири екипа на пожарната и един екип на Държавното горско стопанство – Хисаря са на място. Нощта е преминала спокойно".

 Това каза ст. комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Пловдив, пред БТА. По думите му има сериозни съмнения за умишлен палеж.

Заради усложнената обстановка вчера областният управител задейства системата BG-Alert, а обитателите на зоната бяха евакуирани.

"Още от предишната вечер – 22 септември, от 2:00 до 4:30 ч., колегите непрекъснато ликвидираха отделни огнища в района, които възникваха последователно на различни места, което не е характерно. Вчера отново в района е локализиран пожар, обхванал около 50 дка. В обедните часове възникват много нови огнища, което е достатъчно показателно, че може да има съмнения за умишлени действия. Огнищата са независими от тези, които бяха от предходната вечер, и нямат общи граници, като между последното ликвидирано огнище и новите е имало период от повече от осем часа".

Пожарът до вилна зона „Отдих“ обхвана около 2000 дка. От дрон са установени 11 изгорели различни постройки, по-голямата част от които са ламаринени и метални конструкции. От тях три вили са засегнати, като за една е потвърдено, че е обитаема.

"Тепърва ще се проверява колко от тях са помощни и спомагателни постройки и колко са вили. Днес ще бъде разрешено на хората да се приберат".

Комбинацията от постоянен силен вятър с периодична смяна на посоката и трудният достъп без път за пожарните автомобили са затруднили огнеборците в борбата с пожара. Това наложи съдействие от 24-а авиобаза – Крумово, чиито екипи участваха в гасенето с два хеликоптера. Включен е и булдозер.

В гасителните действия са участвали около 110 души. Ангажирани са били 16 екипа от РДПБЗН, осем доброволни формирования от страната с 32 доброволци, както и служители от пет държавни горски стопанства с високопроходими автомобили. От горските стопанства са участвали 28 служители и двата хеликоптера от авиобаза Крумово. От Областната дирекция на МВР почти 100 души активно са участвали в провеждането на евакуацията.

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