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Йотова и Мушикивабо: Принципите на Франкофонията са все по-актуални

Йотова и Мушикивабо: Принципите на Франкофонията са все по-актуални
Снимка: Администрация на президента

Те са мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност

В рамките на участието си в Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо.

На срещата беше обсъден предстоящият избор на генерален секретар, както и планираната среща на върха на Франкофонията, която ще се проведе в Камбоджа.

Йотова и Мушикивабо бяха категорични, че повече от всякога са актуални посланията на Франкофонията – мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност.

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