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Подпийнал 16-годишен катастрофира край Велико Търново

Подпийнал 16-годишен катастрофира край Велико Търново
Снимка: БТА

Инцидентът станал в сряда в село Страхилово

16-годишен тийнейджър с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира край Велико Търново, съобщиха от МВР.

Инцидентът станал в сряда в село Страхилово. С фрактури са водачът и 20-годишният му спътник. 

Двамата са тествани за употреба на алкохол, като дрегерът и при двамата отчел положителни резултати. Пробите им за наркотици са отрицателни. Двамата дали и кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет. 

Младежите са прегледани са освободени за домашно лечение.

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