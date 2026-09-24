Подпийнал 16-годишен катастрофира край Велико Търново

16-годишен тийнейджър с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира край Велико Търново, съобщиха от МВР.

Инцидентът станал в сряда в село Страхилово. С фрактури са водачът и 20-годишният му спътник.

Двамата са тествани за употреба на алкохол, като дрегерът и при двамата отчел положителни резултати. Пробите им за наркотици са отрицателни. Двамата дали и кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет.

Младежите са прегледани са освободени за домашно лечение.