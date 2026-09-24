Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Говорителят на СДСМ Богданка Кузеска обвини правителството на Северна Македония в непрозрачност около лобистки договор в САЩ и поиска публично разследване на отношенията между частна оръжейна компания от Скопие и американската лобистка фирма Mercury Public Affairs.

Според Кузеска договорът е регистриран във FARA – американския регистър на чуждестранните агенти, който изисква определени лица и компании, работещи в САЩ от името на чуждестранни интереси, да разкриват информация за тази дейност.

Тя твърди, че ATS Group е свързана с производство и търговия с военно оборудване и че Mercury Public Affairs е лобирала по теми, които засягат отношенията между САЩ и Северна Македония.

Кузеска постави под въпрос и начина, по който са представяни контактите на премиера Християн Мицкоски по време на посещението му в САЩ през септември.

По думите ѝ публично достъпните американски институционални източници не показват официална среща между Мицкоски и държавния секретар Марко Рубио или други високопоставени представители на американската администрация.

Тя заяви, че при липса на официален дневен ред или съвместно изявление подобни контакти не трябва да бъдат представяни като официални държавни срещи.

Договорът с Mercury Public Affairs

Кузеска се позова на регистрация по FARA с номер 6170, за която твърди, че показва отношенията между Mercury Public Affairs и ATS Group LLC. Северномакедонското издание Libertas публикува договора и други документи.

Според изложените от нея данни договорът предвижда месечно възнаграждение от 130 000 долара, като първоначалното тримесечно плащане възлиза на 390 000 долара.

Кузеска свърза договора и с публикация от 2 април 2026 г., озаглавена „Стратегическо партньорство между САЩ и Северна Македония“, като заяви, че в нея са представени теми като търговските отношения, американския втечнен природен газ, инвестициите в американския технологичен сектор и сътрудничеството в областта на отбраната.

Важно е обаче, че самият факт на регистрация по FARA не доказва сам по себе си незаконна дейност или корупция. Регистрацията е механизъм за прозрачност, чрез който се разкриват определени отношения между чуждестранни интереси и лица или компании, извършващи политическа или лобистка дейност в САЩ.

В изявлението си Кузеска свърза темата и с проект за добив и преработка на антимон в Северна Македония. Тя критикува държавната подкрепа за проекта и заяви, че публични средства са били насочени към инвестиция, която според нея може да създаде рискове за околната среда.

Антимонът е стратегически метал, използван в различни индустрии, включително при производството на определени сплави и материали с приложение в отбранителния сектор. Това обаче не означава автоматично, че конкретен проект за добив на антимон е свързан с военно производство или с лобистката дейност, описана от Кузеска.

СДСМ поиска пълна документация

Опозиционната партия настоява да бъдат публикувани документите, свързани с договора по FARA, както и информацията за лицата и институциите, с които Mercury Public Affairs е осъществявала контакти от името на ATS Group.

Кузеска заяви, че трябва да бъде изяснено и кой е финансирал пътуването на македонската делегация в САЩ и как са били организирани срещите на Мицкоски.

Тя определи ситуацията като въпрос от обществен интерес и заяви, че отношенията между държавата, частния бизнес и лобистките компании трябва да бъдат прозрачни.

Твърденията на Кузеска представляват политическа позиция на опозиционната СДСМ. За да бъдат потвърдени или отхвърлени конкретните обвинения, е необходимо да се проверят оригиналните документи по FARA, договорът между ATS Group и Mercury Public Affairs, както и официалните записи на американските институции за срещите на Мицкоски.