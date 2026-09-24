Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед започна продажба на части от старото тревно покритие на „Олд Трафорд“, съобщава Ройтерс.

Чимовете се предлагат на цени от 125 паунда, след като клубът подмени изцяло настилката на стадиона за първи път от 14 години.

„Победи и загуби, успехи и провали, възходи и падения... Виждали сме всичко това. От днес нашите привърженици могат да станат собственици на части от терена“, обявиха от Манчестър Юнайтед.

От клуба побързаха да уточнят, че на игрището няма да останат дупки. Тревното покритие е било сменено през юни под ръководството на специалиста Тони Синклер и неговия екип.

По време на работата част от старите чимове са били внимателно запазени и поставени в стъклени кубове. Така феновете ще могат да притежават своеобразен спомен от терена, върху който са се провели някои от най-важните мачове в историята на клуба.

Новата настилка е изградена с цел да осигури по-добри условия за футболистите, а старата ще продължи живота си като колекционерска ценност за привържениците.