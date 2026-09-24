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Монтираха първия професионален радиотелескоп на Рожен

Монтираха първия професионален радиотелескоп на Рожен
Снимка: БАН

Радиотелескопът е разделен на две полета

Монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен, завърши. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания.

Радиотелескопът в България е част от европейската система LOFAR. Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескопа.

"Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на йоносферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето", каза проф. Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.

Професор Козарев допълни, че радиотелескопът е разделен на две полета.
"В момента се намираме в нискочестотното поле. Всички тези индивидуални антени са общо 96 на брой, а отзад е високочестотното поле, което има диапазон между 110 и 250 мегахерца. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостният сигнал, който отива към Нидерландия и се насочва радиотелескопът. Както виждате, няма движещи се части, така че цялото насочване по небето става електронно", каза проф. Козарев, цитиран от БНР.

Предстои сертифициране на станцията и различни тестове. Надеждите са научната дейност със станцията да започне в началото на следващата година.

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