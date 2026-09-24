Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

Берлин се оттегли от надпреварата за определяне на германския кандидат за домакинство на Олимпийските и Параолимпийските игри, съобщиха от градската управа.

Решението беше обявено два дни преди заседанието на Германската олимпийска спортна конфедерация. На него трябва да бъде избрана кандидатурата на страната за летните игри през 2036, 2040 или 2044 година.

В надпреварата остават Мюнхен и регионът Рейн-Рур, чийто център е Кьолн. Победителят ще трябва да се изправи срещу сериозна международна конкуренция.

Шансовете на Берлин бяха оценявани като малки още преди оттеглянето. Допълнителна несигурност около проекта се появи след силното представяне на партия „Левите“ на регионалните избори в германската столица.

При предварителната оценка на Германската олимпийска спортна конфедерация Берлин остана зад останалите две кандидатури. Мюнхен получи 87 от максималните 100 точки, а Рейн-Рур - 85. И двата проекта бяха оценени като „много добри“.

Кандидатурата на Берлин събра 74,6 точки и получи оценка „добър“. Окончателният избор между Мюнхен и Рейн-Рур ще бъде направен на насроченото за събота гласуване.