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Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
БТА

Туск изтъкна, че поведението на Русия е агресивно

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща с премиера Румен Радев, който днес пристигна на официално посещение във Варшава.

Туск изтъкна, че поведението на Русия е агресивно и тя създава на Полша проблеми с атаките на Украйна близо до границата с Полша. Той предупреди за идващата зима, която може да бъде критична, предаде БТА.

Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи.

Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос, каза Туск.

Той изтъкна, че бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша и България и подчерта традиционно добрите отношения между двете държави.

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