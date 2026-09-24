Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща с премиера Румен Радев, който днес пристигна на официално посещение във Варшава.

Туск изтъкна, че поведението на Русия е агресивно и тя създава на Полша проблеми с атаките на Украйна близо до границата с Полша. Той предупреди за идващата зима, която може да бъде критична, предаде БТА.

Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи.

Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос, каза Туск.

Той изтъкна, че бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша и България и подчерта традиционно добрите отношения между двете държави.