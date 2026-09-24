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Депутатите ратифицираха споразумение с JEREMIE

Депутатите ратифицираха споразумение с JEREMIE
Снимка: БТА

Заедно с това разписаха и промени във финансовото споразумение на Фонда

Парламентът ратифицира на две четения в едно заседание Петото споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд  относно изпълнението на инициативата JEREMIE в страната. Това стана заедно с Петото споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение с фонда относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България. Вносител е Министерският съвет.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обясни, че необходимостта от сключване на пето изменение и допълнение на двете споразумения произтича от приетото Постановление № 56 на Министерския съвет от 2026 г. за определяне  реда и начина на използване на ресурса, възстановен на финансовия инструмент по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 след края на периода на допустимост на разходите. Ратификацията е свързана и с решението за възлагане управлението на възстановения ресурс по оперативната програма в размер на 48 353 532 евро на Европейския инвестиционен фонд.

Предвижда се средствата, заедно с натрупания рециклиран ресурс от финансовите инструменти по инициативата JEREMIE, да бъдат реинвестирани в подкрепа на малки и средни предприятия съгласно инвестиционна стратегия. Общият бюджет на стратегията е в размер на до 180 млн. евро, посочи министърът, които са насочени в към четири направления – фондове за растеж, технологичен трансфер и дълбоки технологии, към инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета“  и фондове за отбрана.

С ратифицирането на подписаните споразумения ще бъде осигурена тяхната правна валидност и ще бъдат създадени необходимите правни предпоставки за тяхното изпълнение, включително за прилагането на актуализираната инвестиционна стратегия и за ефективното управление и реинвестиране на възстановения финансов ресурс в подкрепа на малките и средните предприятия, посочва вносителят.
Министър Василев отбеляза също, че ратификацията не изисква предоставяне на допълнителни финансови средства от държавния бюджет.

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