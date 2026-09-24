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Радев след срещата с Туск във Варшава: Ще разчитаме на Полша за бъдещата поддръжка на изтребителите F-16

Радев след срещата с Туск във Варшава: Ще разчитаме на Полша за бъдещата поддръжка на изтребителите F-16
БТА

Радев определи Полша като пример за успешно изграждане на модерна инфраструктура

Българският премиер Румен Радев и полският му колега Доналд Туск днес обсъдиха редица въпроси, сред които сигурността, отбраната, транспортната свързаност, охраната на външните граници на Европейския съюз и бъдещото разпределение на европейските средства.

След срещата двамата очертаха възможности за разширяване на двустранното сътрудничество - от поддръжката на българските МиГ-29 и бъдещата експлоатация на F-16 до изграждането на пътни и железопътни връзки, предава НОВА. 

Радев определи Полша като пример за успешно изграждане на модерна инфраструктура и използване на европейското финансиране.

Той отправи покана към полски компании да участват в инфраструктурни проекти у нас и постави акцент върху свързаността Север-Юг.

„По отношение на пътната инфраструктура и железопътните проекти Полша направи страшно много през последните години - и като строителство на магистрали, и като максимално оползотворяване на европейските фондове, и като пробив в изграждането на модерни железопътни връзки. Както днес разбрах от премиера Туск, вече говорите за 300 километра в час, което е солидно постижение. Ще се радвам да видим вашите инфраструктурни компании и в България. Имаме редица проекти, по които можем да работим заедно“, заяви Радев.

Военното сътрудничество бе сред основните теми.

Радев благодари на Варшава за досегашната подкрепа за поддържането на българските МиГ-29 в експлоатация и съобщи, че предстои следваща поръчка за ремонт на двигатели.

„Аз вече благодарих на премиера Туск за това, че благодарение на Полша ние поддържаме нашата авиация в бойна готовност. Не случайно министърът на отбраната е включен в нашата делегация. Ние и сега имаме следваща поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 и сме изключително удовлетворени от високото качество на авиоремонтния завод“, заяви Радев.

Според Радев партньорството между двете държави трябва да продължи и след преминаването на България към F-16. Той посочи полската отбранителна индустрия като възможен партньор при бъдещата поддръжка на самолетите, както и при обучението.

„Трябва да гледаме напред и в бъдещето. Както казах, ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолетите F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети. Можем да говорим и за обучение“, каза Радев.

Доналд Туск също потвърди готовността за задълбочаване на партньорството в отбраната. Полският премиер посочи, че темата за МиГ-29 е била обсъдена между двете делегации и че очаква конкретните разговори да продължат на ниво министерства на отбраната.

Туск подчерта и експертизата на Радев като бивш военен пилот, като заяви, че за него е важно въпросите на въздушната сигурност да се обсъждат с хора, които познават материята професионално. По думите му Варшава е готова да търси възможности за разширяване на сътрудничеството с България, включително по въпросите, свързани с поддръжката на МиГ-29.

Инфраструктурното партньорство беше друг основен акцент. Радев заяви, че България вече използва част от полския опит при подготовката на нормативни промени, които трябва да ускорят изграждането на инфраструктура.

Полша за нас е пример как по най-добрия начин могат да се усвояват евросредствата за изграждане на модерна инфраструктура. Говорихме в рамките на инициативата „Три морета“ за свързаността от Север към Юг и за това да имаме еднакви стандарти за качество на инфраструктурата“, посочи той.

Той отправи и конкретно искане към Туск за подкрепа във връзка с „Виа Карпатия“. Според Радев българският участък от коридора трябва да получи възможност да разчита на европейско финансиране.

Туск от своя страна посочи инфраструктурата и усвояването на европейски средства като области, в които държавите от региона могат да обменят опит и да действат съвместно. Той постави сътрудничеството с България в по-широкия контекст на регионални формати като Вишеградската група и инициативите за свързаност в Централна и Източна Европа.

По отношение на сигурността Радев акцентира върху охраната на външните граници на ЕС. Според него България и Полша влагат значителен национален ресурс в тази дейност и трябва да получат по-сериозна подкрепа от останалите европейски държави и институциите в Брюксел.

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