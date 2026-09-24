Никола Цолов ще стартира 10-и и 8-и в двете основни състезания в Баку

Никола Цолов ще потегли от десетата и осмата позиция в двете основни състезания от Формула 2 в Баку.

Първата квалификация започна с 15 минути закъснение заради проблеми с асфалта в седмия завой. След първите бързи обиколки Цолов заемаше петото място с време 1:55.957 минути.

При следващите си опити българският пилот на Кампос Рейсинг не успя да подобри резултата си и постепенно се смъкна до десетата позиция. Победител в сесията стана Алекс Дън, а основният съперник на Цолов за титлата Рафаел Камара завърши пети.

Българинът започна по-силно във втората квалификация и се движеше четвърти с време 1:54.685 минути. Около четири минути преди края обаче Кампос прибра Цолов и съотборника му Ноел Леон в бокса.

Решението се оказа грешно, тъй като състоянието на трасето се подобри и част от останалите пилоти свалиха времената си. Мартинус Стеншорн и Алекс Дън заеха първата редица, Камара остана трети, а Цолов се смъкна до осмото място.

Така българският пилот ще трябва да наваксва позиции и в двете основни надпревари. В негова полза е фактът, че ще разполага с един неизползван комплект супермеки гуми за състезанията по улиците на Баку.

Цолов влиза в решаващия уикенд като лидер в генералното класиране със седем точки аванс пред Камара. Българинът ще стартира първи и в спринта заради обърнатата решетка.