Обвиниха мъж и жена във Велико Търново в разпространение на порнографски материали

Обвиниха мъж и жена във Велико Търново в жестокост спрямо животни и разпространение на порнографски материали.

Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение-Свищов, внесе в Районен съд-Свищов обвинителен акт срещу 54-годишни мъж и жена, обвиняеми за проявена жестокост спрямо гръбначни животни, които противозаконно са умъртвени и за разпространение на порнографски материали, се уточнява в събощение на пресцентъра на прокуратурата.

На съд са предени А.В. (като извършителка) и Д.А. (като подбудител и помагач) за това, че на различни дати в периода от неустановена дата през 2014 г. до месец май 2024 г., в гр. Свищов, в землището на гр. Свищов, в с. Царевец, общ. Свищов и в с. Божурлук, общ. Левски, в съучастие и в условията на продължавано престъпление с 81 отделни деяния, извършени през непродължителни периоди от време, проявили жестокост към гръбначни животни, като им причинили противозаконно смърт и като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост.

За престъпленията те са използвали различни животни - кучета, котки, птици, зайци, мишки, морски свинчета, риби и яре. Престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2 от НК.

Второто престъпление за което обвиняемите са предадени на съд е за създаване, предлагане и продаване на порнографски материали и за разпространяването им чрез информационни технологии. Деянията са извършени в периода от неустановена дата през 2014 г. до месец май на 2024 г. в гр. Свищов, в землището на гр. Свищов, в с. Царевец, общ. Свищов и в с. Божурлук, общ. Левски. Обвинението е за това, че двамата действайки в съучастие като извършители, при условията на продължавано престъпление - с 6 отделни деяния са създали, продавали и чрез информационни и съобщителни технологии разпространили порнографски материали, на които А.В. е позирала, а Д.А. е извършил заснемането им. Престъпление по чл. 159, ал. 4, т. 3 от НК.

Законът предвижда за извършените престъпления по чл. 325б, ал. 2 от НК наказание от 2 до 4 години лишаване от свобода и глоба в размер от 2000 и 5000 лева, а за деянията по чл. 159, ал. 4 от НК - лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева, като предвидените наказания са относими към периода на извършване на деянията.

По искане на прокуратурата, уважено от съда, двата обвиняеми са с взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въпреки фактическата и правна сложност на случая, действията по разследването приключиха в кратък срок след образуването на делото и извършителите са предадени на съд. Във връзка с големия обществен интерес по случаят бе даден брифинг. Разследването бе извършено от следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Велико Търново, а обвиненията се доказаха от обясненията на обвиняемите, показанията на свидетелите, заключенията на множество експертизи (съдебна психиатрично-психологична експертиза, комплексна компютърно–техническа и аудиовизуална художествена експертиза, съдебно–технически експертизи и идентификационни експертизи).