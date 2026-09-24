Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Двама криминално проявени са арестувани при съвместна акция на СДВР и ОДМВР – София срещу наркоразпространението. Полицаите са иззели около 130 г билка, 30 г дизайнерска дрога, 10 г метамфетамин и две електронни везни, съобщиха от МВР.

На 22 септември полицаите са получили оперативна информация за мъже, разпространяващи различни видове наркотични вещества на територията на Костинброд, София и Софийска област. За установяването и задържането им бил изготвен план за провеждане на специализирана полицейска операция със служители от сектор „Наркотици“ на Столичната дирекция.

Двамата са арестувани в голяма търговска верига на бул. „Европа“. Те са мъже на 58 и 28 години, с множество криминални прояви - кражби, грабежи, хулигански прояви, наркотици, по-възрастният – осъждан. При последвалите процесуално-следствени действия у 58-годишния мъж били намерени около 20 г билка и близо 10 г кристали. Последвала проверка и на стая в мотел на бул. „Сливница“, ползвана от двамата, където били открити още около 110 г билка, 3 г пико и марихуана, около 30 г дизайнерска дрога и две електронни везни.

След изтичане на 24-часовата мярка за задържане, с прокурорско постановление на 58-годишния е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа, а на 28-годишния – парична гаранция.

Работата по образуваното досъдебно производство за престъпление по НК продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.