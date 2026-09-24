За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова
Прокуратурата поиска връщане на делото в Апелативния съд
За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова, предава БТВ.
Преди пет години младата жена беше намерена в куфар край Перник.
„Не те ли е срам? Внук ти е родила“, обърна се майката на Евгения - Капка Чорбанова, към бащата на Орлин Владимиров – Пламен Владимиров.
Двамата влязоха мълчаливо в залата.
Прокуратурата поиска връщане на делото в Апелативния съд.
Семейството на Евгения едва сдържаше мъката и гнева си, след като Орлин Владимиров поиска от този състав 20-годишното му наказание да бъде намалено. Баща му настоя да бъде оправдан.
Дотук се стигна, след като преди три години Софийският градски съд даде доживотни наказания и на двамата, а апелативният състав след това ги потвърди и делото стигна до последна инстанция.