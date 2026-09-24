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За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова
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Прокуратурата поиска връщане на делото в Апелативния съд

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова, предава БТВ.

Преди пет години младата жена беше намерена в куфар край Перник.

Не те ли е срам? Внук ти е родила“, обърна се майката на Евгения - Капка Чорбанова, към бащата на Орлин Владимиров – Пламен Владимиров.

Двамата влязоха мълчаливо в залата.

Прокуратурата поиска връщане на делото в Апелативния съд.

Семейството на Евгения едва сдържаше мъката и гнева си, след като Орлин Владимиров поиска от този състав 20-годишното му наказание да бъде намалено. Баща му настоя да бъде оправдан.

Дотук се стигна, след като преди три години Софийският градски съд даде доживотни наказания и на двамата, а апелативният състав след това ги потвърди и делото стигна до последна инстанция.

 

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