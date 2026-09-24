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Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Подадени са документите за вписване на промяната, а новият собственик ще контролира 86,40 процента от акциите

Атанас Бостанджиев е новият мажоритарен собственик на Левски. Бизнесменът и неговите партньори придобиват контролния пакет акции от досегашния собственик Наско Сираков.

Чрез упълномощено лице Бостанджиев е подал заявление за вписване на промените в Търговския регистър. Това е последната административна стъпка от процеса по прехвърляне на собствеността.

Очаква се вписването да бъде извършено в рамките на следващите три дни. След финализирането му новото ръководство ще може официално да започне работа.

Контролният пакет включва 26 382 892 обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 86,40 процента от капитала на ПФК Левски.

Акциите се притежават от „София Кепитъл“ АД, което е част от корпоративна структура, свързана с Gemcorp. Според подадената за вписване информация Атанас Бостанджиев притежава 59,50 процента от Gemcorp Group Limited.

Контролът върху Левски се осъществява индиректно чрез група свързани дружества, регистрирани в Джърси, Абу Даби, Англия и Уелс.

Сделката слага край на периода, в който Наско Сираков беше мажоритарен собственик на клуба, и поставя началото на нов етап в управлението на „сините“.

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