Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после ще се срещнат на професионалния ринг. Дългоочакваният двубой между бившите световни шампиони в тежка категория ще се състои на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Новината беше обявена от промоутъра Турки Алалших в социалните мрежи.

„В продължение на 15 години никой не успя да организира този двубой. Сега мога да потвърдя, че мачът Фюри срещу Джошуа ще се проведе във Великобритания, както обещах на британските фенове на бокса“, написа Алалших.

Фюри и Джошуа доминираха в тежката категория през голяма част от последното десетилетие. В продължение на години се водеха преговори за мач помежду им, който да обедини всички големи световни титли, но до споразумение така и не се стигна.

Впоследствие и двамата загубиха от Олександър Усик, който се превърна в безспорен шампион при най-тежките.

По-рано се появиха информации, че двубоят може да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Екипът на Джошуа обаче е настоявал срещата да остане на британска земя.

„Не държим на парите. Предпочитаме събитието да бъде във Великобритания“, заяви промоутърът на Джошуа Еди Хърн пред The Independent.

38-годишният Фюри влиза в сблъсъка след победа над Мариуш Вах. 36-годишният Джошуа се завърна на победния път с нокаут срещу Кристиан Пренга през юли.

На 11 декември Кардиф ще приеме един от най-чаканите британски боксови мачове в историята.