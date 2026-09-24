Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември
АП/БТА

Дългоочакваният британски мегасблъсък в тежка категория ще се проведе на 11 декември в Кардиф

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после ще се срещнат на професионалния ринг. Дългоочакваният двубой между бившите световни шампиони в тежка категория ще се състои на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Новината беше обявена от промоутъра Турки Алалших в социалните мрежи.

„В продължение на 15 години никой не успя да организира този двубой. Сега мога да потвърдя, че мачът Фюри срещу Джошуа ще се проведе във Великобритания, както обещах на британските фенове на бокса“, написа Алалших.

Фюри и Джошуа доминираха в тежката категория през голяма част от последното десетилетие. В продължение на години се водеха преговори за мач помежду им, който да обедини всички големи световни титли, но до споразумение така и не се стигна.

Впоследствие и двамата загубиха от Олександър Усик, който се превърна в безспорен шампион при най-тежките.

По-рано се появиха информации, че двубоят може да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Екипът на Джошуа обаче е настоявал срещата да остане на британска земя.

„Не държим на парите. Предпочитаме събитието да бъде във Великобритания“, заяви промоутърът на Джошуа Еди Хърн пред The Independent.

38-годишният Фюри влиза в сблъсъка след победа над Мариуш Вах. 36-годишният Джошуа се завърна на победния път с нокаут срещу Кристиан Пренга през юли.

На 11 декември Кардиф ще приеме един от най-чаканите британски боксови мачове в историята.

Още по темата

Мегасблъсъкът между Джошуа и Фюри е близо до потвърждение

Мегасблъсъкът между Джошуа и Фюри е близо до потвърждение

Тайсън Фюри предизвика Усик за трети мач през ноември

Тайсън Фюри предизвика Усик за трети мач през ноември

Фюри: Джошуа и неговият екип са жадни за пари ла*нари

Фюри: Джошуа и неговият екип са жадни за пари ла*нари

Фюри нападна Джошуа: Психически си каша, а аз съм бетон

Фюри нападна Джошуа: Психически си каша, а аз съм бетон

Сблъсъкът Фюри - Джошуа отива към провал

Сблъсъкът Фюри - Джошуа отива към провал

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Джордж Ръсел доминира в първия ден на Формула 1 в Баку

Джордж Ръсел доминира в първия ден на Формула 1 в Баку

Водещи

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

  • Преди 11 минути
Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

  • Преди 15 минути
Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

  • Преди 23 минути
Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

  • Преди 24 минути
Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

  • Преди 41 минути
Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

  • Преди 48 минути
Конституционният съд отхвърли искането срещу правилата на Йотова за разпределението в ЦИК

Конституционният съд отхвърли искането срещу правилата на Йотова за разпределението в ЦИК

  • Преди 58 минути
Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

  • Преди 1 час
ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

  • Преди 1 час
Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

  • Преди 1 час
България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

  • Преди 1 час
Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени

Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

  • Преди 2 часа
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

  • Преди 2 часа