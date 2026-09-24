Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала ракетна атака, извършена от съседен Йемен от подкрепяните от Иран бунтовници хути, предаде Франс прес.

Саудитската противовъздушна отбрана е свалила шест ракети, насочени към провинциите Таиф и Янбу на Червено море. Информацията е на коалицията, създадена от Рияд през 2015 г. по време на гражданската война в Йемен в подкрепа на международно признатото йеменско правителство срещу хутите.

"Ескалацията и проявите на насилие от страна на терористичната групировка на хутите ще получат твърд отговор", предупреди говорителят на коалицията Турки ал Малики в социалната мрежа "Екс".

По-рано през деня саудитската гражданска отбрана издаде предупреждения за "потенциална опасност" в няколко региона на страната, включително в Мека. Предупрежденията са обхващали също провинциите Таиф, Джеда, Табук и Янбу, но са били отменени няколко минути по-късно.

Хутите, които контролират йеменската столица Сана, са предприели поредица от атаки срещу Саудитска Арабия след възобновяването на военните действия в Йемен през юли тази година след години на относително затишие.

Конфликтът между двете страни се е засилил през септември, когато бойци на хутите са превзели йеменското крайбрежие на Червено море. Така те са затвърдили контрола си над стратегическия проток Баб ел Мандеб, който свързва Европа и Азия чрез Червено море и Суецкия канал.

Значението на протока е нараснало допълнително на фона на нарушенията на корабоплаването в Ормузкия проток от страна на Иран след началото на войната в Близкия изток.

Миналата седмица Рияд обвини хутите, че са изстреляли дрон по посока на Мека, но бунтовническото движение отрече да е извършвало подобна атака. В събота за първи път от години атака беше извършена и срещу столицата на Саудитска Арабия.

Паралелно с това хутите продължават боевете със силите на международно признатото правителство на Йемен за контрола над хълмистия регион край протока Баб ел Мандеб. Правителствените сили са подкрепяни от саудитските военновъздушни сили.

По данни на представители на военните от двете страни, цитирани от АФП, бойните действия са отнели живота на най-малко 150 души през последното денонощие.

Според оценка на АФП най-малко 98 военнослужещи от правителствените сили са били убити, основно при атаки с дронове и ракети срещу войници, разположени от саудитската страна на границата. В редиците на хутите са загинали най-малко 52 бойци, съобщават двама военни представители.

По данни на ООН боевете са отнели живота на десетки цивилни и са довели до разселването на повече от 130 000 души.