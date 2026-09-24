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ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ
Снимка: AP/БТА

Вашингтон засили натиска върху авиационния сектор на Иран, като предупреди държавите, които продължават да обслужват санкционираните превозвачи

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са прекратили полетите на ирански авиокомпании до страната, след като влязоха в сила нови американски санкции срещу авиационния сектор на Иран. Това съобщи иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес.

Първите последствия са се отразили на полетите между Иран и Дубай. Полет на авиокомпания "Иран еъртурс" (Iran Airtours) е бил отменен малко преди излитането му тази сутрин от Техеран, въпреки че пътниците вече са разполагали с билети, съобщи пред АФП човек, който е трябвало да пътува.

Отменени са и редица други полети на ирански авиокомпании до различни международни дестинации.

Грузия и Азербайджан официално са потвърдили преустановяването на полетите от Иран. Туристически агент в Техеран е съобщил, че са спрени и полетите до Багдад, Мускат и Катар. В същото време маршрутите до други дестинации, сред които Китай, остават достъпни.

Според информацията на сайта на международното летище в Техеран полетите до Турция и Армения продължават да се изпълняват от по-малки ирански авиокомпании, сред които "Вареш Еърлайнс" (Varesh Airlines).

САЩ допълнително засилват натиска върху авиационния сектор на Иран. Американският министър на финансите Скот Бесънт обяви в понеделник планове за разширяване на санкционните мерки.

Бесънт заяви, че целта е "да се спрат полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят от сряда", като предупреди, че държавите, които предоставят на иранските превозвачи "гориво или наземни услуги или позволят продажбата на билети", могат да бъдат изключени от американската доларова система.

Новите мерки са част от по-широк натиск на Вашингтон върху иранския авиационен сектор.

Преди две седмици САЩ наложиха мащабни санкции срещу сектора, насочени срещу 27 авиокомпании. Потенциални последствия са предвидени и за чуждестранни компании и банки, които продължат да работят със санкционираните ирански превозвачи.

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