Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Селекционерът на България Александър Димитров говори преди първия мач на националния отбор в новото издание на Лигата на нациите срещу Люксембург.

Димитров разкри, че поставената пред отбора цел е България да спечели промоция в Лига В, но подчерта, че футболистите и щабът предпочитат да мислят мач за мач.

"Целта е поставена от президента - да влезем в Лига В. Аз и играчите не говорим за цел, искаме да се представим добре и конкурентно. Всяка голяма цел започва с малка стъпка. За нас това е утрешният мач", заяви селекционерът.

Той предупреди, че Люксембург не трябва да бъде подценяван и определи съперника като сериозен отбор, който се намира в добра форма.

"От играчите искам дисциплина и максимално себераздаване, желание от първата до последната минута и желание да победим", каза още Димитров.

Селекционерът обърна внимание и на натоварения цикъл, в който националите ще трябва да играят четири срещи. По думите му възстановяването на футболистите ще бъде от ключово значение и в този период трудно може да се говори за твърди титуляри и резерви.

Димитров коментира и Иван Турицов, който се представя за Динамо Батуми. Специалистът подчерта, че защитникът е важна част от националния отбор и играе редовно на клубно ниво.

България ще бъде без контузения Ивайло Чочев, но селекционерът увери, че разполага с достатъчно футболисти и има доверие на всички повикани.

"В този сгъстен цикъл няма титуляри и резерви. Всеки трябва да се чувства готов и да даде максимума от своите възможности", допълни Александър Димитров.