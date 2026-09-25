Почина режисьорът Михаил Мелтев

На 72-годишна възраст почина проф. д-р Михаил Мелтев, предаде "24 часа". Той бе познат като режисьор, продуцент, преподавател и дългогодишна фигура в българското кино. Това съобщиха от Националния филмов център.

Той е роден през 1954 г. в Тополовград. Завършва „Кино и телевизионна режисура“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 г. Професионалният му път започва в Студията за игрални филми „Бояна“, където работи като асистент-режисьор, режисьор и режисьор-постановчик.

Автор е на повече от 14 документални и няколко игрални филма, сред които „След заседанието“, „Г-н Гладстон и българите“, „Приказки от Балканите“ и „Вляво от пътя Лондон–Калкута“. През 2012 г. „Вляво от пътя Лондон–Калкута“ е отличен като най-добър документален филм от Българската филмова академия.

Значима част от професионалния му път е свързана с преподаването. Проф. Мелтев предава знанията и опита си на поколения студенти в НАТФИЗ, Нов български университет, Софийския университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и УНСС.

Той е председател на Съюза на българските филмови дейци в два последователни мандата, а по-късно оглавява Управителния съвет на „Филмаутор“. Автор е и на редица професионални публикации и книги в областта на киното и аудиовизуалните медии.

С кончината на проф. Михаил Мелтев българското кино губи отдаден творец, преподавател и професионалист, оставил своя след в развитието на филмовото изкуство и в професионалния път на поколения свои студенти.

Екипът на Националния филмов център изказва искрени съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и ученици.