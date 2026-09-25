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Ръсел разби конкуренцията и взе полпозишъна в Баку

Ръсел разби конкуренцията и взе полпозишъна в Баку
Фейсбук / F1

Пилотът на Мерцедес беше единственият, който слезе под 1:43 минути

Джордж Ръсел спечели по категоричен начин квалификацията за Голямата награда на Азербайджан във Формула 1 и ще стартира от полпозишън в състезанието по улиците на Баку. Британецът записа време от 1:42.526 минути и изпревари с цели 0.837 секунди втория Шарл Льоклер.

Това е пети полпозишън за Ръсел през сезона. Представянето му затвърди отличното темпо на Мерцедес в Азербайджан, след като британецът беше най-бърз и в тренировките преди квалификацията.

Съвсем различно се разви денят за неговия съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели. Италианецът се удари в стената още в Q1 и отпадна рано от квалификацията. Инцидентът сложи край на участието му и го остави далеч назад на стартовата решетка.

Ръсел показа сериозно превъзходство още в първите две части на квалификацията. В Q1 той беше най-бърз с 1:44.277 минути, само на две хилядни пред Макс Ферстапен, а във втората част подобри резултата си до 1:43.462.

Истинската разлика обаче дойде във финалната сесия. Ръсел направи обиколка от 1:42.526 минути и остана единственият пилот, който премина под границата от 1:43.

Льоклер класира Ферари на първа редица, а Оскар Пиастри и Исак Хаджар ще стартират от втората. Ландо Норис и Люис Хамилтън заеха пета и шеста позиция, докато Макс Ферстапен остана едва осми.

Голямата награда на Азербайджан ще се проведе в събота, 26 септември. Надпреварата е изместена с ден по-рано заради Деня на възпоменанието в страната.

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