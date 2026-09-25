Теменужка Петкова към Гълъб Донев: Радвам се да видя разум и отговорна позиция

Теменужка Петкова приветства позицията на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, че ръстът на цените в България не е причинен от въвеждането на еврото.

"Радвам се да видя разум и отговорна позиция от финансовия министър Гълъб Донев. Признанието, че ръстът на цените в България не може да бъде обвързан с въвеждането на еврото, е важна стъпка към загърбването на спекулациите. Истината винаги излиза наяве, когато се уповаваме на икономически факти, а не на политически спекулации", заяви Петкова.

Повод за думите ѝ стана изказване на Донев по време на конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност". Финансовият министър заяви, че високата инфлация е съвпаднала по време с присъединяването на България към еврозоната, но според него няма основание именно еврото да бъде посочвано като причина за поскъпването.

Донев посочи като фактори кризата около Ормузкия проток, повишението на цените на електроенергията и горивата, както и нарушенията във веригите на доставки в Черноморския регион. По думите му България е отворена икономика и подобни външни шокове неизбежно се отразяват върху цените на стоките и услугите.

Той отбеляза още, че цените са започнали да се повишават още през лятото на предходната година, преди въвеждането на еврото, което според него допълнително показва, че не може да се прави пряка връзка между новата валута и настоящата инфлация.