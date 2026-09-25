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От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

Втората процедура срещу България е заради забавяне при включването на три нови психоактивни вещества – 2-MMC, NEP и 4-BMC, в европейското определение за наркотик

Европейската комисия откри пет наказателни процедури срещу България заради забавено въвеждане на европейски правила в ключови области – борбата с прането на пари, наркотиците, правата на потребителите, промишленото замърсяване и енергетиката. Страната ни има два месеца да отговори по процедурите, преди Брюксел да предприеме следващи стъпки.

Една от процедурите е свързана с правилата срещу изпирането на пари. България и още 17 държави не са съобщили за пълното им въвеждане в националното законодателство в определения срок – 10 юли.

Новите изисквания предвиждат по-широк достъп до регистрите на действителните собственици на компании за компетентните власти, задължените субекти и други лица със законов интерес. Целта е да се повиши прозрачността и да се улесни проследяването на собствеността и контрола върху дружествата.

Нови психоактивни вещества в списъка на наркотиците

Втората процедура срещу България е заради забавяне при включването на три нови психоактивни вещества – 2-MMC, NEP и 4-BMC, в европейското определение за наркотик.

Промените трябва да позволят прилагането на общите правила за престъпленията и наказанията, свързани с незаконния трафик, както и да улеснят сътрудничеството между съдебните и правоохранителните органи в ЕС.

Право на ремонт и след изтичането на гаранцията

България е сред държавите, срещу които ЕК започва процедура и заради невъведените навреме нови правила за ремонт на стоки.

Те дават на потребителите право да поискат ремонт на определени изделия като смартфони, перални и хладилници дори след изтичането на законовата гаранция. Производителите трябва да осигуряват ремонта на разумна цена и в разумен срок.

Мерките имат за цел да удължат живота на продуктите, да намалят отпадъците и да ограничат замърсяването.

Брюксел започва процедура срещу всички страни от ЕС за промишленото замърсяване

Четвъртата процедура обхваща не само България, а всички държави от Европейския съюз. Причината е непълното въвеждане на новите правила за ограничаване на замърсяването от промишлени инсталации.

Те предвиждат ограничаване на употребата на опасни химикали и въвеждат право на обезщетение при вреди върху здравето, причинени от незаконно замърсяване.

България закъсня и с правилата за пазара на водород

Петата процедура е в областта на енергетиката. България и още 25 държави не са въвели в срок правилата за пазара на водород, приети през 2024 г.

Те трябва да улеснят навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, на европейския енергиен пазар. Крайният срок е бил 5 август, като според ЕК единствено Италия е изпълнила изискванията навреме.

По всяка от процедурите държавите разполагат с два месеца, за да отговорят на Европейската комисия. Ако отговорите не бъдат счетени за задоволителни, Брюксел може да премине към следващ етап от процедурите за нарушение.

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