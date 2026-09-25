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Делото "Сияна" с нов обрат: Внесоха дългоочакваната експертиза

Делото "Сияна" с нов обрат: Внесоха дългоочакваната експертиза
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Новата комплексна експертиза беше назначена още през февруари, а забавянето ѝ на няколко пъти спираше развитието на съдебния процес.

Дългоочакваната експертиза по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, вече е внесена. Това съобщи бащата на момичето Николай Попов с кратка публикация във Facebook: "Внесоха експертизата по делото на Сияна!".

Новината идва след повече от седем месеца чакане на комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която се превърна в ключов фактор за забавянето на процеса. Към момента Попов не е публикувал подробности за заключенията в нея.

При последното заседание на 11 септември експертизата все още не беше готова. Тогава стана ясно, че автотехническата част е изготвена, но се чака една от медицинските части, което не позволява комплексното заключение да бъде внесено в съда.

Вещо лице беше глобено заради забавянето

На същото заседание Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата. Магистратите не откриха нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му за неотклонение.

Съдът наложи и глоба на вещо лице заради забавеното заключение и неявяването му в съдебната зала. Защитата на Александров от своя страна постави акцент именно върху липсата на окончателна експертиза по делото.

Забавянето продължи с месеци. Още през юли заседание по делото не получи ход, като частните обвинители и техният повереник не се явиха заради липсата на готова комплексна експертиза. Следващото заседание беше насрочено за септември с очакването заключението вече да бъде представено. 

Катастрофата, която предизвика обществен отзвук

12-годишната Сияна загина на 31 март 2025 г. при тежка катастрофа на пътя Бяла - Ботевград в района на Телиш. При инцидента пострада и нейният дядо.

Подсъдим по делото е шофьорът на тежкотоварния автомобил Георги Александров. Според обвинението той е управлявал влекача с полуремарке с около 83 км/ч при ограничение от 70 км/ч. Катастрофата е станала при усложнени условия - дъжд, мокра и неравна настилка и в участък със завой. 

След смъртта на Сияна баща ѝ Николай Попов се превърна в едно от разпознаваемите лица на кампаниите за по-голяма пътна безопасност. В продължение на процеса той многократно настояваше делото да приключи без допълнително забавяне.

Какво точно показва новата комплексна експертиза предстои да стане ясно при разглеждането ѝ от съда.

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