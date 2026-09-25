Пожар в "Акациите" в Бургас: Горяха фургон и отпадъци
Два противопожарни екипа са изпратени на място след сигнал малко след 12:30 часа, а причините за възникването на огъня се изясняват
Пожар избухна край складова база в бургаския квартал "Акациите". Сигналът за инцидента е подаден малко след 12:30 часа, като към мястото незабавно са насочени два противопожарни екипа.
Огънят е обхванал стар хладилен фургон и отпадъци, намиращи се в района на складовата база. В нея се съхраняват оборудване и хладилни витрини, собственост на частна компания от хранителния сектор.
Пожарът вече е напълно потушен. Към момента няма информация за пострадали хора.
Причините за възникването на огъня предстои да бъдат установени.
Втори пожар в региона на Черноморието
По-рано днес пожар с висока степен на опасност възникна и в стопанския двор в Бяла, Варненско. Заради ситуацията местните власти призоваха хората в близост до мястото да останат по домовете си и да не се приближават до района.
"Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи", призоваха от кметството.