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Пожар в "Акациите" в Бургас: Горяха фургон и отпадъци

Пожар в "Акациите" в Бургас: Горяха фургон и отпадъци
БТА

Два противопожарни екипа са изпратени на място след сигнал малко след 12:30 часа, а причините за възникването на огъня се изясняват

Пожар избухна край складова база в бургаския квартал "Акациите". Сигналът за инцидента е подаден малко след 12:30 часа, като към мястото незабавно са насочени два противопожарни екипа.

Огънят е обхванал стар хладилен фургон и отпадъци, намиращи се в района на складовата база. В нея се съхраняват оборудване и хладилни витрини, собственост на частна компания от хранителния сектор.

Пожарът вече е напълно потушен. Към момента няма информация за пострадали хора.

Причините за възникването на огъня предстои да бъдат установени.

Втори пожар в региона на Черноморието

По-рано днес пожар с висока степен на опасност възникна и в стопанския двор в Бяла, Варненско. Заради ситуацията местните власти призоваха хората в близост до мястото да останат по домовете си и да не се приближават до района.

"Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи", призоваха от кметството.

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