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Над 206 000 евро за седмица: Джани заминава за рехабилитация в Турция

Над 206 000 евро за седмица: Джани заминава за рехабилитация в Турция
ТАРАЛЕЖ/архив

Дарителската кампания събра над 206 000 евро от необходимите 234 000, а първият етап от рехабилитацията на момчето ще продължи три месеца

14-годишният Джани Бехчет, който в края на април падна от тераса на НДК, заминава за лечение в Турция.Най-късно в понеделник момчето ще бъде транспортирано със специализирана линейка, изпратена от клиниката, в която ще започне рехабилитацията му.

Новината идва само седмица след началото на активната дарителска кампания за Джани. За този кратък период са събрани над 206 000 евро от необходимите 234 000 евро за лечението му.

"Много съм благодарна на всички хора и дарители. Наистина не вярвах, че за толкова кратко вече ще се съберат средствата", разказва бабата на момчето Лидия Милева, която се грижи за него след тежкия инцидент.

Първоначално Джани ще остане три месеца в Турция

Клиниката е изпратила оферта за шестмесечно комплексно лечение, включващо по пет-шест процедури дневно. Събраните до момента средства позволяват Джани да започне с тримесечна рехабилитация.

В момента 14-годишното момче не може да се изправя и не е в състояние да се грижи самостоятелно за себе си.

Бабата на Джани разказва, че се грижи за него от малък, след като дъщеря ѝ е починала преди осем години. Най-голямата ѝ надежда сега е един ден отново да види внука си на крака.

"Това ми е мечтата. Друго нямам", споделя Лидия.

По думите ѝ самият Джани често ѝ казва колко много му липсва животът отпреди инцидента.

Семейството не губи надежда

Лидия Милева изразява благодарност и към лекарите в "Пирогов", които по думите ѝ са спасили живота на внука ѝ. Въпреки тежките прогнози семейството продължава да вярва, че рехабилитацията може да подобри състоянието му.

"Но дори и половината да се събере, три месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза за него", казва тя.

Междувременно от НДК съобщиха, че след инцидента са извършени вътрешни проверки и е назначено обследване от независим експерт. Според заключението му към датата на падането състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро.

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