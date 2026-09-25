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Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата
Снимка: БТА

МРЗ ще се определя до 15 август на предходната година, като формулата ще отчита издръжката на живот, заплатите и производителността на труда

Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За текстовете гласуваха 123 депутати, 48 бяха против, а 12 се въздържаха.

Измененията бяха одобрени с подкрепата на мнозинството от "Прогресивна България" във вида, предложен от Министерския съвет.

С приетите текстове се предвижда минималната работна заплата за страната да бъде определяна на базата на четири основни критерия.

Те включват покупателната способност на минималната заплата, като се отчита издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на възнагражденията и дългосрочните равнища на производителността на труда.

Минималната работна заплата за следващата година ще трябва да бъде определена до 15 август на текущата година. Формулата за изчисляването ѝ, както и конкретните показатели, ще бъдат регламентирани с наредба на Министерския съвет.

Предвижда се адекватността на минималната работна заплата да бъде оценявана веднъж на три години.

Председателят на Националния статистически институт ще трябва да утвърди реда и начина за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот. Това трябва да стане в срок от девет месеца след влизането в сила на промените.

Парламентът отхвърли предложенията на ГЕРБ-СДС и ДПС оценката на адекватността на МРЗ да се извършва на всеки две години.

Не беше прието и предложението на "Продължаваме промяната" минималната работна заплата за 2027 г. да бъде определена в размер на 50% от средната брутна работна заплата.

Предложението предвиждаше за изчислението да се използва период от 12 месеца, включващ последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Депутатите отхвърлиха и искането на "Продължаваме промяната" новите текстове, регламентиращи механизма за определяне на МРЗ, да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

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