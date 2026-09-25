Новини
Търси
Подкаст
Балкани

МиГ-29 и F-16 в общо учение: България и Гърция проведоха Green Bridge 2026

МиГ-29 и F-16 в общо учение: България и Гърция проведоха Green Bridge 2026
Снимка: Министерство на отбраната

В рамките на тренировката Green Bridge 2026 екипажите на двете държави тренираха приемането и предаването на самолет при презгранични операции

Българските и гръцките Военновъздушни сили проведоха успешно съвместната летателна тренировка Green Bridge 2026, която се състоя на 23 септември. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

В рамките на тренировката екипажите отработиха действия по приемане и предаване на самолет нарушител при провеждане на презгранични операции.

Целта на съвместните полети е да бъде подобрена координацията и оперативната съвместимост между военновъздушните сили на България и Гърция. Тренировката е насочена и към повишаване на подготовката на пилотите за изпълнение на съгласувани полетни задачи.

Според сценария на Green Bridge 2026 военнотранспортен самолет Spartan от 16-а авиобаза е изпълнил ролята на въздухоплавателно средство, отклонило се от определения си полетен план. Това е наложило задействането на процедурата за тревога в съюзното въздушно пространство.

Българските изтребители МиГ-29 са прихванали самолета, ескортирали са го и са го предали на дежурната гръцка двойка F-16.

Гръцките екипажи са продължили изпълнението на задачата по Air Policing, като са принудили самолета нарушител да кацне на предварително указано летище.

Тренировъчните действия са проведени с реално приемане и предаване на управлението между екипажите от националните Центрове за управление и докладване.

Упражнението е имало за цел да провери на практика взаимодействието между двете държави при действия по охрана на въздушното пространство и изпълнение на презгранични задачи.

Още по темата

България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

Три компании се борят за ремонта на двигателите на българските МиГ-29

Три компании се борят за ремонта на двигателите на българските МиГ-29

Военните летци с нови добавки към заплатите, пилотите на МиГ-29 и F-16 ще получават до 543 евро повече

Военните летци с нови добавки към заплатите, пилотите на МиГ-29 и F-16 ще получават до 543 евро повече

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда

Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Вучич: НАТО бомбардира Сърбия заради хуманитарна катастрофа, която не се случи

Вучич: НАТО бомбардира Сърбия заради хуманитарна катастрофа, която не се случи

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Водещи

Сирена Самба-Майела е временно отстранена заради антидопингово нарушение

Сирена Самба-Майела е временно отстранена заради антидопингово нарушение

  • Преди 11 минути
Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

  • Преди 18 минути
Пулев: INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България

Пулев: INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България

  • Преди 28 минути
Андриан Краев: Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано

Андриан Краев: Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано

  • Преди 29 минути
Делян Добрев: Няма да се връщам в политиката, за първи път от 30 години няма да гласувам

Делян Добрев: Няма да се връщам в политиката, за първи път от 30 години няма да гласувам

  • Преди 31 минути
Убит, изгорен и изхвърлен на сметище: Започва делото за смъртта на 20-годишния Мариян

Убит, изгорен и изхвърлен на сметище: Започва делото за смъртта на 20-годишния Мариян

  • Преди 45 минути
Радев: Българското земеделие има бъдеще

Радев: Българското земеделие има бъдеще

Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

  • Преди 1 час
Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички 115 обвинения

  • Преди 1 час
След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

  • Преди 1 час
Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

  • Преди 2 часа
Горските пожари са намалели до 10 пъти спрямо предходните две години

Горските пожари са намалели до 10 пъти спрямо предходните две години

  • Преди 2 часа
Почина режисьорът Михаил Мелтев

Почина режисьорът Михаил Мелтев

  • Преди 2 часа
Ръсел разби конкуренцията и взе полпозишъна в Баку

Ръсел разби конкуренцията и взе полпозишъна в Баку

  • Преди 2 часа
Нулев акциз за автомобилната газ: Мярката влиза в сила от 1 октомври

Нулев акциз за автомобилната газ: Мярката влиза в сила от 1 октомври

  • Преди 2 часа