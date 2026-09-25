МиГ-29 и F-16 в общо учение: България и Гърция проведоха Green Bridge 2026

Българските и гръцките Военновъздушни сили проведоха успешно съвместната летателна тренировка Green Bridge 2026, която се състоя на 23 септември. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

В рамките на тренировката екипажите отработиха действия по приемане и предаване на самолет нарушител при провеждане на презгранични операции.

Целта на съвместните полети е да бъде подобрена координацията и оперативната съвместимост между военновъздушните сили на България и Гърция. Тренировката е насочена и към повишаване на подготовката на пилотите за изпълнение на съгласувани полетни задачи.

Според сценария на Green Bridge 2026 военнотранспортен самолет Spartan от 16-а авиобаза е изпълнил ролята на въздухоплавателно средство, отклонило се от определения си полетен план. Това е наложило задействането на процедурата за тревога в съюзното въздушно пространство.

Българските изтребители МиГ-29 са прихванали самолета, ескортирали са го и са го предали на дежурната гръцка двойка F-16.

Гръцките екипажи са продължили изпълнението на задачата по Air Policing, като са принудили самолета нарушител да кацне на предварително указано летище.

Тренировъчните действия са проведени с реално приемане и предаване на управлението между екипажите от националните Центрове за управление и докладване.

Упражнението е имало за цел да провери на практика взаимодействието между двете държави при действия по охрана на въздушното пространство и изпълнение на презгранични задачи.