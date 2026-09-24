Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гръцкото правителство започва нова кампания за привличане обратно в страната на квалифицирани гръцки граждани, работещи в чужбина. Инициативата Rebrain Greece ще бъде представена на 28 ноември в Мюнхен от Министерството на труда и социалната защита.

Целта на инициативата е да свърже квалифицирани гърци, които работят в Германия, с компании, опериращи в Гърция и предлагащи възможности за професионално развитие.

По данни на Евростат между 2010 и 2024 г. около 730 000 гърци са напуснали страната, докато над 470 000 са се завърнали оттогава досега, пише в. "Катимерини".

Rebrain Greece вече е организирала подобни събития в Лондон, Амстердам, Дюселдорф, Щутгарт и Ню Йорк. Те са привлекли над 9500 участници и представители на 120 големи компании, които развиват дейност в Гърция.

Кампанията се провежда на фона на подобряване на показателите на гръцкия трудов пазар. По данни, представени от Министерството на труда през миналата седмица, 72,2% от трудоспособното население в страната работи.

В интервю за обществената телевизия ЕРТ министърът на труда и социалната защита Ники Керамеос посочи, че безработицата в Гърция е намаляла значително спрямо 2019 г. Тогава тя е била 18%, а в момента е 8%.

Според Керамеос промяната е резултат от прилагането на целенасочени политики, сред които е и инициативата Rebrain Greece.

Успоредно с това в Гърция се очаква постепенно увеличение на минималната работна заплата. В момента тя е 920 евро, като плановете предвиждат да достигне 950 евро през следващата година и 1000 евро година по-късно.