Земетресение е регистрирано край Симитли

Трус с магнитуд 2,0 е регистриран в района на Симитли, област Благоевград, сочат данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е отчетено на 24 септември в 16:03 часа българско време. Епицентърът е локализиран при координати 41,94° северна ширина и 23,2° източна дължина. По данни на института трусът е бил на около 9 километра североизточно от Симитли и приблизително 84 километра от София.

До момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети.

От НИГГГ-БАН уточняват, че посочените параметри са резултат от автоматичен анализ на наличните към момента данни. При постъпване на нова информация са възможни промени в магнитуда и координатите на земетресението.