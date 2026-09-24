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Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители
БТА

100 млн. евро ще бъдат насочени към над 14 000 производители за компенсация на цената на газьола

Пред членовете на Комисията по земеделието, храните и горите министърът на земеделието и храните Пламен Абровски увери, че „иранската помощ“ няма да достигне единствено до няколко едри земеделски производители, а до много повече.

Въпросът беше зададен от Маломир Власов от ПГ на „Прогресивна България“ по повод думите на председателя на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев. Миналата седмица той коментира мерките на правителството заради високите цени на горивата и заяви, че 100 млн. помощи за горивата ще отидат „при 20 земеделски семейства с майбаси“. По думите на министър Абровски изказването на Асен Василев не е подкрепено от никакви доказателства.

Аграрният министър припомни, че предоставянето на „иранската помощ“ е възможно благодарение на възможност, осигурена от Европейската комисия (ЕК). Българското правителство е предвидило по нея 170 млн. евро, с които земеделските производители да бъдат компенсирани за разликата между цените на газьола през 2025 г. и тези след блокирането на Ормузкия проток.

„Неслучайно отложихме във времето тази компенсация, за да бъде тя много по-ефективна и абсолютно навременна“, посочи Пламен Абровски.

Като втора причина за предоставянето на средствата той посочи необходимостта да бъде компенсирана разликата в цените на торовете през 2025 г. спрямо 2026 г. Според аграрния министър в общите правила на ЕК е заложено ограничение, което не допуска концентрация на помощта или определя таван от 50 000 евро за един земеделски производител.

От общо предвидените 170 млн. евро по „иранската помощ“ 100 млн. евро ще бъдат насочени към компенсиране на разликата в цените на газьола. Средствата ще достигнат до над 14 000 производители, като компенсацията ще бъде 0,44 евро на литър. Заедно с всички вече съществуващи държавни помощи това означава подпомагане за българските земеделски производители от близо 0,73 евро на литър.

Министър Абровски обясни, че след приключването на първоначалния прием за горивата ще започне изплащането на компенсациите за разликата в цените на торовете.

Заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков уточни, че между 25 и 30 процента от подкрепата за горива по „иранската помощ“ ще бъде насочена към сектор „Животновъдство“. Животновъдите ще получат подкрепа и по линия на торовете за фуражните култури. По този начин общият дял на подпомагането може да достигне 35-40 процента от цялата помощ.

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