Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев беше избран за най-добър футболист на сезон 2025/26 в юбилейното 25-о издание на анкетата „Футболист на футболистите“.

Халфът на Лудогорец събра най-много гласове от капитаните и треньорите на професионалните отбори в България. След него в класирането се наредиха Евертон Бала и Кристиан Димитров от Левски.

Чочев получи и наградата за най-добър полузащитник. Най-много индивидуални отличия събра шампионът Левски.

Светослав Вуцов беше избран за най-добър вратар, Майкон спечели приза за защитник номер 1, а Евертон Бала беше определен за най-добър нападател.

Наставникът на „сините“ Хулио Веласкес грабна наградата за най-добър треньор. Негови подгласници станаха Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.

Кристиян Балов от Славия беше отличен като най-добър млад футболист. След него се наредиха Петко Панайотов и Теодор Иванов от ЦСКА.

При жените голямата награда спечели Моника Балиова от Лудогорец. Полина Ръсина от НСА и Рая Бонева от Локомотив Стара Загора допълниха челната тройка.

Диана Динева от Локомотив Стара Загора беше избрана за най-добър треньор в женското първенство. Нейни подгласници станаха Валентина Господинова от НСА и Христос Доков от Лудогорец.

Любослав Пенев от Локомотив София получи отличието „Мъжество и характер“, а Димитър Илиев беше награден за своя принос към българския футбол.