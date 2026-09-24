Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи окончателното решение за провеждането на последните два кръга от сезона в Катар и Абу Даби.

Състезанията са поставени под сериозно съмнение заради конфликта в Близкия изток и обстановката около Иран. При отмяна и на двете надпревари календарът може да бъде съкратен до 21 кръга, а финалът на сезона да се проведе в Лас Вегас на 1 ноември.

Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви по време на лятната пауза, че решението трябва да бъде взето до средата на септември. Този срок обаче изтече без официално становище.

Ръководителят на Ауди Матия Биното разкри пред журналисти в Баку, че окончателното решение е отложено за средата на октомври.

Според различни информации един от обсъжданите варианти е отмяна на едното състезание и преместване на другото на пистата „Имола“ в Италия. На този етап подобен сценарий не е потвърден официално.

Ситуацията засяга пряко и Формула 2, където Никола Цолов води в генералното класиране. Шампионатът също трябва да завърши със състезателни уикенди в Катар и Абу Даби.

През настоящия уикенд в Баку пилотите във Формула 2 ще участват в спринт и две основни състезания. Удължената програма е свързана с отсъствието на сериите от американската част на календара.