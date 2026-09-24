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Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ
Агенция „Митници“

Над 80% от наркотика е бил предназначен за турския пазар, съобщиха от Агенция „Митници“

Над 2 тона марихуана са били унищожени днес чрез изгаряне в топлоелектрическа централа, съобщиха от Агенция „Митници“.

Българските правоприлагащи органи са задържали наркотика, като над 80% от него е бил предназначен за турския пазар. Основната част от количеството е заловена на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“, а останалата е иззета във вътрешността на страната.

Унищожените 2,1 тона марихуана са свързани с 28 наказателни производства, част от които вече са приключили. За останалите е разпоредено унищожаване на основното количество, а до приключването на делата ще бъдат съхранявани само представителни проби от наркотика.

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