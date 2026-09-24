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КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август
Снимка: БТА

Сумите се изплащат чрез Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и компенсират разликата между пазарните цени и фиксираната тарифа за битовите потребители

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за електроенергията, закупена от крайните снабдители през август 2026 г. за нуждите на битовите потребители.

Механизмът е част от системата за подкрепа на домакинствата, въведена с промени в Закона за енергетиката. Чрез него цената на електроенергията за домакинствата се запазва непроменена за определен период, независимо от движението на цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на едро на електроенергия е либерализиран. Цената за битовите потребители обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от КЕВР. В същото време крайните снабдители купуват електроенергия на пазарни цени, но са задължени да я продават на домакинствата по определената от регулатора цена.

За периода от 1 до 31 август 2026 г. определените компенсации са:

  • 24,47 евро/MWh без ДДС;
  • 24,56 евро/MWh без ДДС;
  • 24,56 евро/MWh без ДДС;
  • 58,97 евро/MWh без ДДС.

Най-високият определен размер на компенсацията е 58,97 евро/MWh без ДДС.

Средствата за компенсациите се изплащат от Фонд "Сигурност на електроенергийната система". От КЕВР посочват, че при изчисляването им се използват корекционни механизми, чиято цел е да се предотвратят недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.

Базовата цена, определена от регулатора от 1 юли 2026 г., е 74,54 евро/MWh без ДДС.

Компенсацията е отразена предварително във фактурите на битовите потребители.

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