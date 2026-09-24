Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София
22-годишният българин надви испанеца Андерс Ернандес и се класира за финала в категория до 60 килограма
Радослав Росенов е само на една победа от европейската титла по бокс при мъжете. Българинът се класира за големия финал в категория до 60 килограма след успех с 4:1 съдийски гласа над испанеца Андерс Ернандес.
Подкрепян от публиката в столичната зала „Асикс Арена“, 22-годишният национал изигра много зрял и тактически дисциплиниран полуфинал.
В първите два рунда Росенов беше предпазлив и почти не позволи на съперника си да нанесе точни удари. В същото време българинът намираше дистанцията и постепенно натрупа преднина в съдийските карти.
Ернандес заложи на изключително агресивна игра в последния рунд, но Росенов запази контрол и не допусна обрат. Българинът получи аркада над лявата вежда, след като в четвъртфинала срещу Всеволод Шумков беше наранен и над дясната.
„Щастлив съм, че ще играя финал на родна земя. Тренирах много здраво за това първенство. Днес съперникът ми беше много крив и трябваше да изиграя мача в кубински стил“, заяви Росенов.
Той благодари на треньора Жоел Арате за избраната тактика и на българската публика за подкрепата.
„Аркадите не ме притесняват. Готов съм да взема златото. Качвам се утре на ринга и трябва да го взема“, категоричен беше българският национал.
В битката за европейската титла Росенов ще се изправи срещу Айдер Абдураимов от Украйна. Той победи с 4:1 съдийски гласа Ален Рустемовски от Република Северна Македония.