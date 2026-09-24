Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов е само на една победа от европейската титла по бокс при мъжете. Българинът се класира за големия финал в категория до 60 килограма след успех с 4:1 съдийски гласа над испанеца Андерс Ернандес.

Подкрепян от публиката в столичната зала „Асикс Арена“, 22-годишният национал изигра много зрял и тактически дисциплиниран полуфинал.

В първите два рунда Росенов беше предпазлив и почти не позволи на съперника си да нанесе точни удари. В същото време българинът намираше дистанцията и постепенно натрупа преднина в съдийските карти.

Ернандес заложи на изключително агресивна игра в последния рунд, но Росенов запази контрол и не допусна обрат. Българинът получи аркада над лявата вежда, след като в четвъртфинала срещу Всеволод Шумков беше наранен и над дясната.

„Щастлив съм, че ще играя финал на родна земя. Тренирах много здраво за това първенство. Днес съперникът ми беше много крив и трябваше да изиграя мача в кубински стил“, заяви Росенов.

Той благодари на треньора Жоел Арате за избраната тактика и на българската публика за подкрепата.

„Аркадите не ме притесняват. Готов съм да взема златото. Качвам се утре на ринга и трябва да го взема“, категоричен беше българският национал.

В битката за европейската титла Росенов ще се изправи срещу Айдер Абдураимов от Украйна. Той победи с 4:1 съдийски гласа Ален Рустемовски от Република Северна Македония.