6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

Недекларирани общо 1 385 евро и 19 750 щатски долара задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при щателни митнически проверки на превозни средства, излизащи от страната в периода 20-23.09.2026 г.

На 20.09.2026 г. са предотвратени шест опита за пренасяне на недекларирани парични средства от шестима пътници.

При един от случаите около 22:30 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували 13 пътници от Румъния за Турция. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. Водачът и пътниците не са декларирали акцизни стоки, стоки с търговски характер, благородни метали и изделия от тях, както и парични средства, предава novini.bg.

При личен преглед на един от пътниците – румънски гражданин, в обувките му, митническите служители откриват 3000 щатски долара, а в ръчната му чанта още 10 000 щатски долара.

Няколко часа преди това в друг автобус, в личния багаж на три румънски гражданки, са открити недекларирани общо 29 635 евро и 6750 щатски долара.

12 950 евро не е декларирал сръбски гражданин, пътуващ за Турция в лек автомобил. Една част от парите са били в джоба на панталона му, а друга – в ръчна чанта.

Немски гражданин, водач на товарен автомобил, е укрил 16 800 евро на различни места в куфар с лични вещи. Друг ирански гражданин, който пътувал сам, от Австрия през България и Турция за Иран, също укрил пари сред личните си вещи.

Той пристигнал с лек автомобил на 23.09.2026 г. около 19:00 часа на пункта. Заявил, че няма нищо за деклариране. При извършената щателна митническа проверка в багажа му са открити 22 000 евро.