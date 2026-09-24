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Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари
Снимка: БТА

СОС увеличи минималните и максималните тарифи за километър, като новите цени са изчислени по методика, отчитаща инфлацията, минималната заплата и цените на горивата

Цените за таксиметров превоз на пътници в София ще се увеличат с 5,3% от 1 януари 2027 г. Това реши Столичният общински съвет (СОС) с 35 гласа "за", шест "против" и пет "въздържал се".

Решението определя минималните и максималните тарифи за един километър пробег на територията на Столичната община за 2027 г. на базата на Единната методика за автоматично индексиране на цените за таксиметров превоз, приета от СОС през октомври 2025 г.

От началото на 2027 г. минималната дневна тарифа ще бъде 0,77 евро на километър, а минималната нощна - 0,89 евро. Максималните тарифи ще бъдат съответно 1,31 евро дневна и 1,60 евро нощна.

За сравнение, действащите през 2026 г. минимални тарифи са 0,73 евро дневна и 0,84 евро нощна. Максималните са съответно 1,24 евро дневна и 1,52 евро нощна.

Увеличението от 5,3% е изчислено по Единната методика, която включва три компонента - инфлация с тежест 75%, минимална работна заплата с тежест 15% и горива с тежест 10%.

За периода септември 2025 г. - август 2026 г. натрупаната инфлация е 5,9%, минималната работна заплата е нараснала с 12,63%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с 10,42%. На тази база общият индекс за актуализация на таксиметровите тарифи е 5,3%.

Според доклада методиката е създадена, за да осигури прозрачност, обективност, предвидимост и безпристрастност при определянето на цените. При изчисленията се използват официални макроикономически и статистически показатели на Националния статистически институт и Министерския съвет.

По време на обсъждането общинският съветник Войслав Тодоров от "БСП за България" се обяви против решението. Той посочи, че законът задължава общинските съвети ежегодно да определят минимални и максимални тарифи, но не изисква те да бъдат увеличавани всяка година. Според него автоматичното индексиране ограничава конкуренцията.

От "Продължаваме Промяната - Демократична България" общинският съветник Бойко Димитров заяви, че СОС изпълнява законово задължение. По думите му приетата през миналата година методика дава обосновка за определянето на цените. Той постави и въпроса за наличието на конкретни аргументи срещу увеличението от 6%, обсъждано по време на дебата.

В доклада се посочва още, че в общинската администрация са постъпили предложения от браншови организации за увеличение на тарифите с 10% през 2027 г. Методиката на Столичната община обаче предвижда актуализация от 5,3%.

С решението е одобрен и гратисен период до 31 декември 2026 г. за въвеждането и програмирането на новите тарифи в електронните таксиметрови апарати с фискална памет.

От 1 януари 2027 г. новите минимални и максимални тарифи ще бъдат единствените валидни цени за таксиметров превоз на територията на Столичната община.

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