ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

Русия остава член на Групата на 20-те най-развити държави (Г-20) и има право да участва в срещите на организацията на министерско и лидерско равнище. Това заяви говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси за евентуалното участие на руския президент Владимир Путин в срещата на Г-20 през декември в САЩ.

По думите на говорителя Г-20 е ключов форум за обсъждане на съществуващи и нововъзникващи глобални предизвикателства, включително такива, свързани с руското военно нападение срещу Украйна.

Говорителят посочи, че от 2022 г. Европейският съюз използва срещите на организацията, за да призовава Русия да прекрати войната. Този подход ще продължи независимо от това кои държави и представители участват в отделните срещи.

В края на миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че присъствието на Путин на срещата в САЩ "би било много полезно".

По-рано този месец говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че все още няма решение дали руският президент ще участва във форума на Г-20 в Маями.

Така към момента Москва запазва формалното си място в Г-20, докато въпросът за лично участие на Путин в предстоящата среща остава нерешен.