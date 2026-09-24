Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията
Снимка: БТА

Брюксел посочи, че членството на Москва остава в сила, а ЕС ще продължи да използва форумите на Г-20, за да призовава Русия да прекрати войната в Украйна

Русия остава член на Групата на 20-те най-развити държави (Г-20) и има право да участва в срещите на организацията на министерско и лидерско равнище. Това заяви говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси за евентуалното участие на руския президент Владимир Путин в срещата на Г-20 през декември в САЩ.

По думите на говорителя Г-20 е ключов форум за обсъждане на съществуващи и нововъзникващи глобални предизвикателства, включително такива, свързани с руското военно нападение срещу Украйна.

Говорителят посочи, че от 2022 г. Европейският съюз използва срещите на организацията, за да призовава Русия да прекрати войната. Този подход ще продължи независимо от това кои държави и представители участват в отделните срещи.

В края на миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че присъствието на Путин на срещата в САЩ "би било много полезно".

По-рано този месец говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че все още няма решение дали руският президент ще участва във форума на Г-20 в Маями.

Така към момента Москва запазва формалното си място в Г-20, докато въпросът за лично участие на Путин в предстоящата среща остава нерешен.

Още по темата

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

ЦРУ предупреждава за руска атака с дрон срещу Испания, Франция или Италия

ЦРУ предупреждава за руска атака с дрон срещу Испания, Франция или Италия

Водещи

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

  • Преди 3 минути
Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

  • Преди 14 минути
ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

  • Преди 16 минути
Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

  • Преди 35 минути
Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

  • Преди 51 минути
Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

  • Преди 52 минути
Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

  • Преди 1 час
ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

  • Преди 1 час