Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Кремъл заяви, че все още няма решение за евентуална среща през декември между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Москва също така посочи, че на този етап е твърде рано да се обсъжда какъв би бил дневният ред на подобни разговори, предаде Ройтерс.

САЩ са поканили Путин на срещата на Г-20 през декември в Маями, където руският президент би могъл да разговаря с Тръмп. Това съобщи вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"В момента е преждевременно да се говори за това. Все още не е взето решение. Ние със сигурност оценяваме тази любезна покана, ценим я и тя ще бъде разгледана и съгласувана, след което ще бъде взето подходящо решение", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос какво биха могли да обсъждат двамата президенти.

От завръщането си в Белия дом през януари миналата година Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, но до момента не е постигнат пробив, отбелязва Ройтерс.

Песков повтори позицията на Москва, че Русия търси постигането на мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня.

Говорителят на Кремъл заяви още, че Москва определя като незаконно решението на Европейския съюз да предоставя на Украйна приходи, генерирани от замразени руски активи, като го определи и като форма на кражба.

През август 2024 г. Европейската комисия съобщи, че ЕС ще предостави на Киев 1,4 млрд. евро от приходите, генерирани от активи на Руската централна банка, замразени от блока заради войната в Украйна.

Песков коментира и отношенията между Русия и Армения. Той заяви, че Москва зачита суверенитета на Ереван, но едновременно с това посочи, че Армения трябва да съобрази участието си в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) с курса си към Европейския съюз.

По думите му стандартите на двете интеграционни пространства са несъвместими, предаде ТАСС.

"Ние зачитаме всички суверенни права на Армения, но в същото време Армения е участник в интеграционния процес на ЕАИС и постепенната преориентация към други стандарти няма да бъде съвместима със стандартите на ЕАИС в най-различни области", каза той.

"И е много важно една от държавите членки на ЕАИС да не влиза в противоречие с правилата, нормите и принципите на това важно за всички нас интеграционно обединение", добави Песков.