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Илин Димитров: С подписването на меморандум между България и TUI получаваме възможност за увеличение на туристите

Илин Димитров: С подписването на меморандум между България и TUI получаваме възможност за увеличение на туристите
БТА

Страната ни има нова стратегия и работи директно с туроператорите, посочи Димитров

С подписването на меморандума между България и най-големия туроператор в Европа – TUI, страната ни и Варна получават нов посланик, както и възможности за сериозно увеличение на туристите у нас, каза министърът на туризма Илин Димитров преди официалната церемония по кръщаването на самолет на туроператора на крайморския български град.

Очаква се меморандумът между българското правителство и германския туроператор да бъде подписан по-късно днес в правителствената резиденция „Евксиноград“ във Варна.

Димитров изтъкна, че меморандумът ще бъде за стратегическо партньорство между двете страни. С документа TUI поема ангажимент за стъпаловидно нарастване на чуждестранните гости, които води у нас. По думите на министъра в момента те са малко над 200 000 на година, предава БТА.

Целта е при изтичането на меморандума след три години броят им да надхвърля 400 000. Димитров припомни, че като цяло стремежът на правителството е в края на мандата му чуждестранните туристи у нас да достигнат 8 милиона души – двойно повече в сравнение със сега.

"TUI e туроператор, който разполага и с авиофлот", допълни още министърът.

Той подчерта, че след като страната ни има нова стратегия и работи директно с туроператорите и бизнеса, ще настоява и за повече полети. 

Той допълни, че TUI е организация, която обхваща много държави в Европа, и ще се направи опит страната ни да засили присъствието си на основните пазари, които емитират туристи у нас.

Министърът посочи още, че са получени положителни отговори от две авиокомпании, което ще възвърне позициите на България на германския пазар. По думите му през следващата година те ще осигурят допълнителни над 150 000 седалки. Министърът уточни, че има много добри новини и от полския пазар, а впечатленията на полските туроператори за нашата страна са повече от хубави.

Меморандумът с TUI е рамков, каза още Димитров.

По думите му следващата стъпка е маркетинговите отдели на компанията и на Министерството на туризма да изготвят програма, в която ще бъдат очертани конкретни мерки с очакваните резултати. Ние ще инвестираме, но ще търсим и ръст на туристите, който ще бъде рамкиран в споразумение, търсим максимална възвращаемост на инвестицията си, обясни Димитров.

Той каза още, че сега задачата е през 2027 г., след пристигането на първите гости по Великден, да се продължи с привличането на повече гости у нас за Евровизия.

В момента планираме TUI маратон в Бургас, който да бъде след музикалното събитие, допълни министърът. Според него, ако бъде постигнато договаряне по тази тема, сезонът догодина всъщност ще започне още в началото на май и би могъл да продължи до края на септември. 

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