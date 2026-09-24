Новини
Търси
Подкаст
Общество

Четирима полицаи отиват на съд за измама за 800 лева

Четирима полицаи отиват на съд за измама за 800 лева
Снимка: БТА

СГП внесе обвинителен акт срещу служителите, единият е обвинен и за нарушения, свързани с огнестрелни оръжия и 161 боеприпаса

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски районен съд (СРС) обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама, извършена в съучастие. Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинителния акт на 02.02.2024 г., в периода от 00:55 ч. до 02:00 ч., в района на кръстовището на ул. "Слатинска" и ул. "Боян Магесник" в гр. София четиримата обвиняеми, действайки като полицейски органи и в съучастие помежду си, въвели в заблуждение водач на лек автомобил относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества.

На водача било представено, че използваното техническо средство е отчело положителен резултат. Като част от създадената у него невярна представа му било внушено, че срещу предаването на парична сума няма да бъдат предприети предвидените в закона действия във връзка с твърдения резултат от проверката.

Вследствие на поддържаното заблуждение водачът предал сумата от 800 лева, с което му била причинена имотна вреда в същия размер.

За това деяние четиримата са предадени на съд за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за това, че на 02.02.2024 г. не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси - престъпление по чл. 338, ал. 1 от НК, както и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси - престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

Предстои СРС да насрочи разпоредително заседание по делото.

Още по темата

Прокуратурата в Унгария поиска сваляне на имунитета на Петер Мадяр заради случай с телефон

Прокуратурата в Унгария поиска сваляне на имунитета на Петер Мадяр заради случай с телефон

Ралица Асенова, която вече е в НПО-то на Калушев: Моля Прокуратурата да се самосезира

Ралица Асенова, която вече е в НПО-то на Калушев: Моля Прокуратурата да се самосезира

Антон Кутев: Прокуратурата трябва да установи кой е виновен за полетите на Пеевски

Антон Кутев: Прокуратурата трябва да установи кой е виновен за полетите на Пеевски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

Водещи

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

  • Току-що
Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

  • Преди 12 минути
ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

  • Преди 13 минути
Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

  • Преди 33 минути
Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

  • Преди 49 минути
Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

  • Преди 49 минути
Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

  • Преди 1 час
ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

  • Преди 1 час