Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Социолози: Президентските избори може да минат при рекордно ниска активност

Социолози: Президентските избори може да минат при рекордно ниска активност
Снимка: БТА

Социолозите очакват остри политически сблъсъци около бюджета, а ниската активност може да направи балотажа неизбежен

Опозицията аргументирано определя промените в данъчната политика като "директен лобизъм", но управляващите не успяват комуникационно да покажат убедително обратната теза. Това каза в "Твоят ден" по NOVA NEWS социологът Елена Дариева от агенция "Насока".

"Парламентарната сцена неминуемо в следващия месец ще бъде терен на остри сблъсъци. Опозицията ще ожесточи критиките си, защото всичко това се разиграва на фона на предизборната кампания. Всички негативи на управлението директно се пришиват и на кандидатпрезидентската двойка начело с г-жа Йотова", коментира Дариева.

Според нея данъчните промени ще се превърнат в част от политическото противопоставяне в навечерието на президентските избори.

Социологът от Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов отбеляза, че отношението на българите към бюджета често зависи не толкова от неговото съдържание, колкото от това кой го предлага.

"Протестите от края на миналата година само номинално бяха срещу бюджета. Сега избирателите на "Прогресивна България" нямат основания да са силно разочаровани от бюджета, тъй като се увеличават социални помощи и т.н., неща, които за тях звучат добре", каза той.

По думите на Павлов недоволството от бюджета трудно би оказало значително влияние върху президентския вот, тъй като на тези избори се очаква да гласуват предимно твърдите електорални ядра.

Според него съществуват повече фактори, които могат да намалят избирателната активност, отколкото такива, които да я повишат, поради което е възможно да бъде отчетена рекордно ниска активност на президентски избори.

Изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл болкан" Петко Петков също очаква подготвяният бюджет да предизвика негативни реакции в обществото.

"Симптомите са налице, той затова ще бъде представен след президентските избори. Този бюджет ще бъде доста проблематичен и затова го оставят за след изборите, защото щеше да повлияе на вота по един или друг начин", смята той.

Петков също посочи редица фактори, които могат да доведат до по-ниска избирателна активност. Според него при подобна активност балотажът е сигурен, което поставя акцент върху това кои двама кандидати ще достигнат до втория тур.

"За мен е важно, който и да отиде на балотаж, дали ще успее да събере повече енергия от различните структури на електоратите", допълни социологът.

Още по темата

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Социолози: ГЕРБ плаща политическа цена, след като не издигна свой кандидат за президент

Социолози: ГЕРБ плаща политическа цена, след като не издигна свой кандидат за президент

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври

Първи коментари за жребия на ЦИК за президентските избори

Първи коментари за жребия на ЦИК за президентските избори

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Мартин Владимиров: Горивата у нас са надценени с около 20 евроцента

Мартин Владимиров: Горивата у нас са надценени с около 20 евроцента

Има съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“ край Хисаря

Има съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“ край Хисаря

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Водещи

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

  • Току-що
Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

  • Преди 11 минути
ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

  • Преди 13 минути
Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

  • Преди 32 минути
Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

  • Преди 48 минути
Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

  • Преди 49 минути
Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

  • Преди 1 час
ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

  • Преди 1 час