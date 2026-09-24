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ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини
Снимка: БТА

Комисията предстои да сключи договор с единствения участник за техническата поддръжка, ремонта и логистиката на 12 800 машини за президентските избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) приключи процедурата по обществената поръчка за техническото и логистичното обезпечаване на машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври 2026 г. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в процедурата - "Сиела Норма".

Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова на редовния брифинг на комисията, посветен на подготовката на изборите.

Поръчката предвижда цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка машина ще премине през техническа диагностика и профилактика, като при необходимост ще бъде извършен и ремонт.

Общата стойност на отделните дейности е разпределена в няколко направления. За техническата профилактика са предвидени около 9 млн. евро, за транспортирането на машините и обезпечаването им в изборния ден - около 1,2 млн. евро, а за ремонтите - около 1,8 млн. евро.

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